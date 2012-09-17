28-летний сотрудник автомойки получил серьёзные ожоги, закурив на рабочем месте

Новости Беларуси. 28-летний сотрудник минской автомойки получил серьёзные ожоги, закурив на рабочем месте, в помещении с высокой концентрацией паров ацетона. По предварительным данным, к трагедии привело неосторожное обращение с огнем при курении в помещении с легковоспламеняющейся жидкостью.

Мужчина с термическим ожогом головы, верхних и нижних конечностей 1-4-й степеней (25% тела) доставлен в больницу.

Трагедией для воспитанников детского дома в Красноярске закончилось «уборка с ацетоном». В середине июля нынешнего года воспитанники детского дома по поручению работников учреждения мыли пол с помощью ацетона, который, по словам детей, они нашли на свалке. Подростки подожгли горючую жидкость – линолеум и банка ацетона моментально воспламенились. 10-летний мальчик, получивший ожоги 90% тела, спустя две недели скончался. Второй подросток получил ожоги 20% тела.

В отношении директора детского дома возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Одна из основных опасностей при работе с ацетоном – его легковоспламеняемость. По фармакологическим свойствам ацетон относится к числу веществ, проявляющих наркотическое действие. После поступления ацетона в кровь часть его переходит в головной мозг, селезенку, печень, поджелудочную железу, почки, легкие и сердце.