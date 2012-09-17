Некачественный алкоголь начал убивать людей и в Польше. 4 человека погибли

Новости Польши. В Польше четыре человека стали жертвами употребления некачественного алкоголя. Предполагается, что двое погибших отравились чешскими спиртными напитками, продажа которых в стране была под запретом.

Тем временем в самой Чехии из-за употребления поддельных рома и водки скончались уже 20 человек. Еще около 40 пациентов находятся в больницах. В республике введен полный запрет на оборот алкоголя крепостью свыше 20 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сообщениям местных СМИ, смертельно опасные спиртные напитки могли быть нелегально ввезены в Чехию из Польши.