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Некачественный алкоголь начал убивать людей и в Польше. 4 человека погибли

17 сентября 2012 09:56
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Новости Польши. В Польше четыре человека стали жертвами употребления некачественного алкоголя. Предполагается, что двое погибших отравились чешскими спиртными напитками, продажа которых в стране была под запретом.

Тем временем в самой Чехии из-за употребления поддельных рома и водки скончались уже 20 человек. Еще около 40 пациентов находятся в больницах. В республике введен полный запрет на оборот алкоголя крепостью свыше 20 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сообщениям местных СМИ, смертельно опасные спиртные напитки могли быть нелегально ввезены в Чехию из Польши.

# происшествия # Массовое отравление

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