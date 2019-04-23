В Борисове возник пожар в квартире. Хозяин спасён

Новости Беларуси. За прошедшие сутки на территории Минской области зарегистрировано 6 пожаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. За прошедшие сутки на территории Минской области зарегистрировано 6 пожаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Одного человека в Борисове спасли сотрудники МЧС. Возгорание произошло в квартире жилого дома. Хозяин старался самостоятельно потушить пожар, но не получилось.
С ожогами мужчина госпитализирован. Эвакуация жителей не понадобилось. Причина пожара устанавливается.