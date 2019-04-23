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В Борисове возник пожар в квартире. Хозяин спасён

23 апреля 2019 20:33
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Новости Беларуси. За прошедшие сутки на территории Минской области зарегистрировано 6 пожаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Борисове возник пожар в квартире. Хозяин спасён-1

Одного человека в Борисове спасли сотрудники МЧС. Возгорание произошло в квартире жилого дома. Хозяин старался самостоятельно потушить пожар, но не получилось.

В Борисове возник пожар в квартире. Хозяин спасён-4

С ожогами мужчина госпитализирован. Эвакуация жителей не понадобилось. Причина пожара устанавливается.

# Пожар # происшествия # Фотофакт

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