7 лет тюрьмы и конфискация имущества. Вынесен приговор бывшему заму гендиректора «Белшины»

Новости Беларуси. Семь лет тюрьмы и конфискация имущества. В Могилеве вынесли приговор бывшему заместителю генерального директора «Белшины», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Коноплицкий признан виновным в получении взяток в особо крупном размере. Он курировал вопросы капитального строительства. Общая сумма взяток составила 64 тысячи рублей. Коноплицкого взяли с поличным. В пакете – 30 тысяч рублей. Именно в такую сумму оценил бывший зам свое участие в решении строительного вопроса с Могилевскими коллегами.

Ольга Богуковская, помощник прокурора (Могилев): Всего в вину должностному лицу вменено пять эпизодов преступных действий, которые он совершал в период времени с ноября 2017 года по апрель 2018 года. По результатам судебного разбирательства должностное лицо ОАО «Белшина» признан виновным.

Юрий Ткачук, заместитель начальника отдела Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси:

Задержанный заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «Белшина, находясь в собственном автомобиле, получил взятку в размере 30 тысяч белорусских рублей от директора одной из строительных организаций города Могилева за решение вопросов, входящих в его компетенцию.

Следствие по делу Коноплицкого и судебные слушания растянулись на год. Деньги в качестве «откатов» бывший зам брал, но ничего не делал. После вынесения приговора у обвиняемого есть 10 дней на обжалование.