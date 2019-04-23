В Минске во время движения загорелся 26-й автобус

Новости Беларуси. На проспекте Машерова 23 апреля загорелся автобус, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Короткое замыкание электропроводки привело к возгоранию в моторном отсеке 26-го маршрута.
Новости Беларуси. На проспекте Машерова 23 апреля загорелся автобус, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Короткое замыкание электропроводки привело к возгоранию в моторном отсеке 26-го маршрута.
Чрезвычайную ситуацию успели предотвратить проезжавшие мимо с вызова сотрудники МЧС.
Из пассажиров никто не пострадал.