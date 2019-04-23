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В Минске во время движения загорелся 26-й автобус

23 апреля 2019 20:32
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Новости Беларуси. На проспекте Машерова 23 апреля загорелся автобус, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Короткое замыкание электропроводки привело к возгоранию в моторном отсеке 26-го маршрута.

В Минске во время движения загорелся 26-й автобус-1

Чрезвычайную ситуацию успели предотвратить проезжавшие мимо с вызова сотрудники МЧС.

Из пассажиров никто не пострадал.

# Пожар # происшествия # Фотофакт

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