Минчанин, который разрисовал памятник Пушкину, сам пришёл в милицию

Новости Беларуси. 19 января житель Минска пришёл в милицию и сознался, что это он разрисовал памятник Пушкину.
Как сообщает МВД Беларуси, 25-летний задержанный не объяснил мотив своего поступка, но уточнил, что заранее спланировал свои действия.
Новости Беларуси. 19 января житель Минска пришёл в милицию и сознался, что это он разрисовал памятник Пушкину.
Как сообщает МВД Беларуси, 25-летний задержанный не объяснил мотив своего поступка, но уточнил, что заранее спланировал свои действия.
Фото: МВД Беларуси
Минчанин продумал маршрут, купил три баллона с краской и нанёс её на памятник, после чего закопал баллоны рядом с Цнянским водохранилищем.
Подозреваемый уже не раз привлекался к ответственности. Сейчас с фигурантом работают правоохранители.
Несколько дней назад стало известно, что кто-то разрисовал памятник в сквере возле гостиницы «Беларусь».
Об инциденте сообщили прохожие – здесь подробности.