Минчанин, который разрисовал памятник Пушкину, сам пришёл в милицию

Как сообщает МВД Беларуси, 25-летний задержанный не объяснил мотив своего поступка, но уточнил, что заранее спланировал свои действия.

Новости Беларуси. 19 января житель Минска пришёл в милицию и сознался, что это он разрисовал памятник Пушкину.

Минчанин продумал маршрут, купил три баллона с краской и нанёс её на памятник, после чего закопал баллоны рядом с Цнянским водохранилищем.

Подозреваемый уже не раз привлекался к ответственности. Сейчас с фигурантом работают правоохранители.

Несколько дней назад стало известно, что кто-то разрисовал памятник в сквере возле гостиницы «Беларусь».