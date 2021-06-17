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В Борисове уже можно пить воду. Проблему с трубопроводом решили

17 июня 2021 21:22
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Новости Беларуси. В Борисове решена проблема с подачей питьевой воды, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Коммунальная авария произошла 16 июня, утром большинство жителей старой части города остались без холодной воды.

В Борисове уже можно пить воду. Проблему с трубопроводом решили-1

На улице Гагарина прорвало трубопровод. Больше всего пострадали жители улицы Нормандия-Неман. Уже к обеду 16 июня сообщили об улучшении ситуации. Оперативно был организован подвоз воды в цистернах. И практически сразу она стала поступать в квартиры жителей по водопроводу.

В Борисове уже можно пить воду. Проблему с трубопроводом решили-4

Санслужбы взяли пробы. Сейчас, по словам специалистов, вода пригодна для питья и употребления в пищу. На месте работает специальная комиссия по расследованию обстоятельств происшествия. Окончательную причину назовут в конце месяца.

# Водоснабжение # происшествия # Фотофакт

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