В Борисове уже можно пить воду. Проблему с трубопроводом решили

Новости Беларуси. В Борисове решена проблема с подачей питьевой воды, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Коммунальная авария произошла 16 июня, утром большинство жителей старой части города остались без холодной воды.
Новости Беларуси. В Борисове решена проблема с подачей питьевой воды, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Коммунальная авария произошла 16 июня, утром большинство жителей старой части города остались без холодной воды.
На улице Гагарина прорвало трубопровод. Больше всего пострадали жители улицы Нормандия-Неман. Уже к обеду 16 июня сообщили об улучшении ситуации. Оперативно был организован подвоз воды в цистернах. И практически сразу она стала поступать в квартиры жителей по водопроводу.
Санслужбы взяли пробы. Сейчас, по словам специалистов, вода пригодна для питья и употребления в пищу. На месте работает специальная комиссия по расследованию обстоятельств происшествия. Окончательную причину назовут в конце месяца.