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На МКАДе водитель микроавтобуса сбил лося. Животное погибло на месте

16 июня 2021 13:57
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Новости Беларуси. Смертельная авария на МКАД. В районе Игуменского тракта 25-летний водитель Opel столкнулся с автопоездом, который двигался впереди, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На МКАДе водитель микроавтобуса сбил лося. Животное погибло на месте-1

От полученных травм водитель легковушки скончался на месте. Выясняются обстоятельства произошедшего. Здесь на некоторое время образовалась внушительная пробка.

На МКАДе водитель микроавтобуса сбил лося. Животное погибло на месте-4

А ночью с 15 на 16 июня в районе пятого километра внешнего кольца МКАД водитель микроавтобуса Citroën сбил лося. От удара дикое животное погибло на месте. Машина получила повреждения. 28-летний водитель не пострадал. Проводится проверка.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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