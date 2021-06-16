На МКАДе водитель микроавтобуса сбил лося. Животное погибло на месте

Новости Беларуси. Смертельная авария на МКАД. В районе Игуменского тракта 25-летний водитель Opel столкнулся с автопоездом, который двигался впереди, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Смертельная авария на МКАД. В районе Игуменского тракта 25-летний водитель Opel столкнулся с автопоездом, который двигался впереди, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
От полученных травм водитель легковушки скончался на месте. Выясняются обстоятельства произошедшего. Здесь на некоторое время образовалась внушительная пробка.
А ночью с 15 на 16 июня в районе пятого километра внешнего кольца МКАД водитель микроавтобуса Citroën сбил лося. От удара дикое животное погибло на месте. Машина получила повреждения. 28-летний водитель не пострадал. Проводится проверка.