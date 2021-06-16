На МКАДе водитель микроавтобуса сбил лося. Животное погибло на месте

Новости Беларуси. Смертельная авария на МКАД. В районе Игуменского тракта 25-летний водитель Opel столкнулся с автопоездом, который двигался впереди, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

От полученных травм водитель легковушки скончался на месте. Выясняются обстоятельства произошедшего. Здесь на некоторое время образовалась внушительная пробка.