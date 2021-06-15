На перекрёстке Ваупшасова-Солтыса перевернулся автомобиль. Водителя ищут правоохранители

Новости Беларуси. На улице Ваупшасова перевернулся автомобиль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Авария произошла днем на перекрестке с Солтыса.

По предварительной информации, при повороте водитель автомобиля Volkswagen не уступил дорогу встречному авто. От удара машина вероятного виновника аварии врезалась в металлический столб и опрокинулась. Водитель с места происшествия скрылся. Сейчас его личность устанавливают правоохранители.