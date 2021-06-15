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На перекрёстке Ваупшасова-Солтыса перевернулся автомобиль. Водителя ищут правоохранители

15 июня 2021 20:55
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Новости Беларуси. На улице Ваупшасова перевернулся автомобиль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Авария произошла днем на перекрестке с Солтыса.

На перекрёстке Ваупшасова-Солтыса перевернулся автомобиль. Водителя ищут правоохранители-1

По предварительной информации, при повороте водитель автомобиля Volkswagen не уступил дорогу встречному авто. От удара машина вероятного виновника аварии врезалась в металлический столб и опрокинулась. Водитель с места происшествия скрылся. Сейчас его личность устанавливают правоохранители.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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