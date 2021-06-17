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На Ваупшасова лоб в лоб столкнулись два троллейбуса. Больше десятка человек госпитализировали

17 июня 2021 21:20
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Новости Беларуси. На улице Ваупшасова столкнулись два троллейбуса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На Ваупшасова лоб в лоб столкнулись два троллейбуса. Больше десятка человек госпитализировали-1

Водитель общественного транспорта двигался со стороны Радиальной в направлении Долгобродской. У троллейбуса сорвались дуги токоприемника с линии электропередачи. 56-летний водитель вышел из кабины, чтобы устранить проблему. В этот момент транспорт покатился, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с еще одним троллейбусом. По предварительной информации, пострадали 11 человек. Их госпитализировали.

# Авария # происшествия # Фотофакт

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