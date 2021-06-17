На Ваупшасова лоб в лоб столкнулись два троллейбуса. Больше десятка человек госпитализировали

Водитель общественного транспорта двигался со стороны Радиальной в направлении Долгобродской. У троллейбуса сорвались дуги токоприемника с линии электропередачи. 56-летний водитель вышел из кабины, чтобы устранить проблему. В этот момент транспорт покатился, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с еще одним троллейбусом. По предварительной информации, пострадали 11 человек. Их госпитализировали.