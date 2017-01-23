В Борисове школьник попал в больницу с анафилактическим шоком после укола антибиотика

Новости Беларуси. И начнем выпуск с резонансной истории в Борисове. Здесь школьник попал в реанимацию с диагнозом «анафилактический шок» после укола антибиотика. Инцидент произошел 20 января.

Известно, что ребенку дома ввели инъекцию «Цефтриаксона»,

растворенного в однопроцентном лидокаине. Через 10 минут у него появилась сыпь, началось головокружение и рвота, мальчик стал задыхаться. Родители экстренно отвезли его в Борисовскую центральную районную больницу.

По мнению медиков, такая аллергическая реакция могла быть не только на антибиотик, но и на раствор лидокаина.

Антибиотик родными мальчика был привезен из России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Богдан, начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Помощь ребенку оказана в полном объеме, в настоящее время его состояние стабильное с положительной динамикой.

На каждом из этих лекарственных средств есть серийный номер, и именно эта партия с этим серийным номером – ограничивается ее использование, приостанавливается продажа, приостанавливается использование и начинается проведение специфических мероприятий для того, чтобы посмотреть качественный этот препарат или есть какие-то вопросы. В то же время остальные партии имеют выходной контроль. Поэтому лекарство при наличии показаний точно так же как использовалось, продолжается использоваться.

Это уже не первый подобный случай.

На минувшей неделе после инъекции лекарства (правда, уже белорусского производства) умерла 31-летняя жительница Молодечно.

Тогда она сама пришла в районный ФАП, где ей сделали укол. Женщина умерла на месте. Причина смерти устанавливается, назначена экспертиза (подробнее).

Елена Богдан, начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Анафилактические реакции были, есть и будут, и не только на антибактериальные средства. Они могут быть и на пищевые продукты. И действие, и само проявление анафилактической реакции что при антибиотиках, что при других лекарственных средствах, что при пищевых продуктах – сама по себе реакция и сами по себе клинические проявления выглядят одинаково. Она встречается где-то, но, наверное, один на миллион.