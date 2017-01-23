В Бресте пресечен сбыт особо опасного психотропа: задержан 28-летний местный житель

Новости Беларуси. На западном приграничье пресечен сбыт особо опасного психотропного вещества. Незаконным оборотом занимался 28-летний житель Бреста. В поле зрения он попал еще в 2014 года. Однако был задержан и осужден в России за хранение огнестрельного оружия. После возвращения в Беларусь молодой человек ввез, предположительно из Польши, крупную партию нового психотропа. Мужчину задержали с поличным – во время продажи наркотика.

Игорь Рудаков, заместитель начальника Брестской таможни по правоохранительной работе:

Приобретено психотропное вещество, так называемее 4смс, и в ходе проведения оперативных мероприятий был установлен факт сбыта данного вещества. Возбуждено уголовное дело. В результате проведения обысков по месту жительства и других помещений было обнаружено аналогичное психотропное вещество порядка 450 г.

Следственным органам еще предстоит узнать, каким образом такая крупная партия опасного психотропа попала на территорию Беларуси. Максимальный срок наказания за данное правонарушение предполагает лишение свободы сроком до 15 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.