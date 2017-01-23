У ребенка пострадали практически все органы, пострадал мозг: врач о состоянии школьника, попавшего в реанимацию после инъекции антибиотика

Новости Беларуси. Мы продолжаем следить за резонансной историей в Борисове. Здесь школьник попал в реанимацию с диагнозом: анафилактический шок после укола антибиотика. В домашних условиях ребенок получил инъекцию «Цефтриаксона» российского производства, растворенного в лидокаине. Состояние мальчика оценивают как стабильно тяжелое. К слову, это уже не первый подобный случай. На минувшей неделе после инъекции аналогичного препарата только белорусского производства умерла 31-летняя жительница Молодечно, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Дежурство под реанимацией уже не под силу бабушке 11-летнего Вани. Людмила Александровна снова и снова пытается понять, что же пошло не так! Внук простудился, кашлял – ну, с кем не бывает? Но после укола «Цефтриаксона» ребенок едва не умер у родителей на руках.

Людмила Волкова, бабушка пострадавшего:

Один укол всего лишь! И в течение двух минут так получилось.

Николай Волков, отец пострадавшего:

Рвота, потом удушье, начал сам себя за горло хватать, паника, шок. Начал терять сознание, мы начали искусственное дыхание делать.

Не дожидаясь скорой, родители сами повезли мальчика в больницу. Успели. Диагноз медики поставили сразу: анафилактический шок. А вот с прогнозами не торопятся. Ребенок третий день в реанимации без сознания и дышит благодаря аппаратам.

Сергей Придыбайло, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Борисовской центральной районной больницы:

Прогнозы строить сложно. Понятно, что ребенок серьезно пострадал. У ребенка пострадали практически все органы, у ребенка пострадал мозг. К сожалению, ребенок к нам доставлен в крайне тяжелом состоянии. Насколько что вернется к исходному состоянию, сказать сложно.

Ольга Петрашевская, СТВ:

Выбор лекарства не был родительской самодеятельностью. Рецепт на антибиотик выписали здесь, в первой борисовской поликлинике. Но вот делать уколы в семье решили сами. Не было времени ездить в процедурный кабинет и сидеть в очередях.

Медики объясняют нехитрую процедуру. По умолчанию назначенные уколы делает медсестра в поликлинике, то есть ситуация, чтобы родителям, к примеру, настоятельно посоветовали колоть дома – абсолютно исключена. Но и заставить приезжать на каждую инъекцию врачи ведь тоже очевидно не могут.

Наталья Губкевич, заведующий поликлиникой №1 Борисова:

Это чисто инициатива родителей колоть уколы самостоятельно.

Родители же пострадавшего Вани никакого криминала в том, что лекарство ребенку вводила бабушка, не видят. Вспоминают, что Людмила Александровна еще и по всем правилам растворила «Цефтриаксон» в лидокаине, чтобы укол был не таким болезненным.

Агнесса Щербакова, мать пострадавшего:

Никогда у него реакции не было, аллергиком не был. Здесь все из-за лекарства.

Злополучный антибиотик, изготовленный на подмосковном предприятии, родители Вани купили в России. Лидокаин же наш, белорусский. И, по словам медиков, реакцию мог вызвать любой из этих препаратов. До выяснения всех обстоятельств в аптеках ограничат продажу лекарств из подозрительных партий.

Елена Богдан, начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

На каждом их этих лекарственных средств есть серийный номер. И именно эта партия с этим серийным номером ограничивается, приостанавливается продажа. И начинается проведение специфических мероприятий для того, чтобы посмотреть, качественный это препарат или есть вопросы. В то же время остальные партии они все имеют выходной контроль. Поэтому «Цефтриаксон» при наличии показании как использовался, так и продолжает использоваться.

Заметим, что «Цефтриаксон» уже не впервые попадает в черные сводки. Буквально на днях после укола этого антибиотика умерла 31-летняя женщина из Молодечненского района. А ранее СМИ сообщали о гибели школьницы в Курске – и снова после инъекции «Цефтриаксона». Который, кстати, в России, запрещали уже не единожды. Но семью 11-летнего Вани не очень волнуют расследования и проверки. Говорят, что не будут добиваться ни морального ущерба, ни ходить по судам – главное, чтобы ребенок просто выжил.