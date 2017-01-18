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СК прокомментировал смерть женщины от укола в Молодечненском районе

18 января 2017 17:52
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Новости Беларуси. В Молодечненском районе от укола скончалась 31-летняя женщина. Жительница деревни Тюрли обратилась в фельдшерский пункт с недомоганием. Врачи диагностировали острое респираторное заболевание и назначили таблетки.

Но пациентка попросила сделать ей укол – ампулу с антибиотиком она принесла с собой.

По предварительным данным, врачи убедились, что медикамент подходит для лечения, и противопоказаний нет.

Сразу после инъекции пациентке стало плохо. Спасти ее не удалось.

Причину гибели женщины сейчас выясняют следователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области:
В рамках проверочных мероприятий опрашивается медицинский персонал, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. Так же изучаются изъятые медицинские документы и по изъятым лекарственным веществам назначены лабораторные исследования.

# происшествия # Несчастный случай # Татьяна Белоног

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