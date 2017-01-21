Зашел, включил свет – искра и произошел взрыв: подробности происшествия в гаражном кооперативе в Мачулищах

Новости Беларуси. Взрыв газового баллона – основная версия ЧП в гаражном кооперативе под Минском. Сейчас в Мачулищах продолжается разбор завалов, под которыми все еще остается несколько автомобилей.

Напомним, в результате инцидента пострадали три человека. Один из них – в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хлопок, белая мгла и черный столб дыма. В гаражном кооперативе в городском поселке Мачулищи оказались полностью разрушены сразу шесть боксов. Кирпичи разлетелись на сотни метров.

Анастасия Хоботова, СТВ:

Взрывной волной выбило стену соседнего здания. Вот здесь, в радиусе 15 метров – все пострадавшие автомобили.

Под завалами оказались не только советские раритеты, но и люксовый внедорожник. Несколько машин уже извлекли из-под обломков, остальные до сих пор остаются погребены под грудой кирпичей.

Денис Жилко, начальник Минского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Произошел взрыв в нижнем ярусе двухъярусных гаражей. В результате взрыва 3 гаража нижнего яруса разрушены полностью, второй ярус обрушился вниз.

По словам очевидцев, взрыв был очень похож на землетрясение. И как только все успокоилось, люди вышли во двор посмотреть, что же произошло. Екатерина живет в доме неподалеку. Она заметила пострадавшего мужчину и поспешила ему на помощь.

Екатерина Колбаско, житель городского поселка Мачулищи:

Вечером я укладывала детей спать и неожиданно услышала большой взрыв, хлопок. Мы сначала очень испугались, дом затрясся, стекла затряслись. Мы выбежали все на улицу, смотрим: вроде все нормально. Только видна белая мгла была в этой области.

Почти сразу на место происшествия приехали спасатели и медики. Оказалось, от взрыва пострадал 32-летний местный житель, владелец гаража Андрей. Его увезла карета скорой помощи.

Рикардо Монтанчез Матео, врач-хирург травматологического отделения № 1 больницы скорой медицинской помощи:

Имеются переломы черепа, перелом лодыжки, также имеются ожоги. Сейчас он разговаривает, находится в сознании, отходит от стресса.

А спасатели вместе с местными жителями продолжали разбирать завалы почти до четырех часов утра, под обломками могли оказаться и другие люди. К счастью, от обрушеных бетонных плит больше никто не пострадал.

Виталий Коробков, председатель гаражного кооператива:

В автомобиле было газовое оборудование. Баллон, видимо, травил. Утечка газа ушла в смотровую яму. По слухам, он зашел, включил свет – искра и произошел взрыв.

Установить полную картину и причину произошедшего можно будет только после ряда экспертиз. Владельцы застрахованных машин получат компенсацию, остальным придется возмещать убытки за свой счет.