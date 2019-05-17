В Борисове пьяный мужчина ударил 8-летнего ребёнка за «недобрый взгляд»

Новости Беларуси. Вечером 13 мая пьяный мужчина ударил мальчика по лицу за «недоброжелательный взгляд».

Как сообщает МВД Беларуси, инцидент произошёл на улице Гагарина. Внимание сотрудника милиции привлекла женщина, которая просила о помощи. Женщина пояснила правоохранителю, что незнакомец ударил её 8-летнего сына по лицу и скрылся.

Милиционер решил найти хулигана и спросил очевидцев, куда побежал тот незнакомец. Вскоре правоохранитель догнал подозреваемого и задержал его.

Злоумышленником оказался 39-летний житель Борисовского района. Задержанный пояснил, что был пьян, а ребёнка ударил из-за того, что тот недоброжелательно посмотрел на него.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Подозреваемый доставлен в ИВС.

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