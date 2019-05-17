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В Борисове пьяный мужчина ударил 8-летнего ребёнка за «недобрый взгляд»

17 мая 2019 12:08
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Новости Беларуси. Вечером 13 мая пьяный мужчина ударил мальчика по лицу за «недоброжелательный взгляд».  

Как сообщает МВД Беларуси, инцидент произошёл на улице Гагарина. Внимание сотрудника милиции привлекла женщина, которая просила о помощи. Женщина пояснила правоохранителю, что незнакомец ударил её 8-летнего сына по лицу и скрылся.  

Милиционер решил найти хулигана и спросил очевидцев, куда побежал тот незнакомец. Вскоре правоохранитель догнал подозреваемого и задержал его.  

Злоумышленником оказался 39-летний житель Борисовского района. Задержанный пояснил, что был пьян, а ребёнка ударил из-за того, что тот недоброжелательно посмотрел на него.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».  

Подозреваемый доставлен в ИВС.  

Зимой 2019 года в Минске мужчина напал на девочку в подъезде.  

Подозреваемый был задержан – подробности здесь.  

# Хулиганство # происшествия

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