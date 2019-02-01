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В Минске задержан мужчина, угрожавший девочке в подъезде

01 февраля 2019 14:06
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Новости Беларуси. В Минске задержан мужчина, который совершил хулиганские действия в отношении девочки.  

По информации ГУВД Мингорисполкома, 31-летний местный житель был задержан по месту жительства первого февраля.  

Накануне мужчина на ул. Судмалиса зашел с девочкой в подъезд, затем достал предмет, который похож на нож.  

Школьница начала кричать и укусила нападавшего, после чего он убежал (здесь подробнее).   

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».  

Ранее житель Минска привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.  

# Хулиганство # происшествия

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