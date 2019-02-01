В Минске задержан мужчина, угрожавший девочке в подъезде

Новости Беларуси. В Минске задержан мужчина, который совершил хулиганские действия в отношении девочки.

По информации ГУВД Мингорисполкома, 31-летний местный житель был задержан по месту жительства первого февраля.

Накануне мужчина на ул. Судмалиса зашел с девочкой в подъезд, затем достал предмет, который похож на нож.

Школьница начала кричать и укусила нападавшего, после чего он убежал (здесь подробнее).

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее житель Минска привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.