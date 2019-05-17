В утренний час пик в Могилёве столкнулись 4 машины

Новости Беларуси. Двое взрослых и ребёнок оказались в больнице в результате серьезной аварии в Могилёве. ДТП произошло в утренний час пик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Двое взрослых и ребёнок оказались в больнице в результате серьезной аварии в Могилёве. ДТП произошло в утренний час пик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Плотный поток транспорта стал причиной столкновения сразу четырёх автомобилей. Для выяснений причин дорожного инцидента в районе улицы Якубовского перекрыто движение.