Под Клецком водитель на Citroen врезался в дерево

Новости Беларуси. Вечером 16 мая в деревне Жиличи Клецкого района погиб водитель иномарки.
Как сообщает УГАИ УВД Минского облисполкома, 45-летний житель Несвижского района ехал на Citroen C5 в сторону Клецка.
Новости Беларуси. Вечером 16 мая в деревне Жиличи Клецкого района погиб водитель иномарки.
Как сообщает УГАИ УВД Минского облисполкома, 45-летний житель Несвижского района ехал на Citroen C5 в сторону Клецка.
Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома
На закруглении дороги машина выскочила за пределы проезжей части, съехала в кювет и врезалась в дерево. Водитель автомобиля получил несовместимые с жизнью травмы.
Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома
Отмечается, что гражданин не был пристёгнут ремнем безопасности. Предполагается, что водитель был пьян и превысил скорость. Ранее мужчина не раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.
Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома
Проводится проверка.
Весной 2019 года в Бешенковичах пьяный бесправник съехал в кювет.
Погибли три человека – подробнее здесь.