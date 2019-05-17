Под Клецком водитель на Citroen врезался в дерево

Новости Беларуси. Вечером 16 мая в деревне Жиличи Клецкого района погиб водитель иномарки. Как сообщает УГАИ УВД Минского облисполкома, 45-летний житель Несвижского района ехал на Citroen C5 в сторону Клецка.

Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома

На закруглении дороги машина выскочила за пределы проезжей части, съехала в кювет и врезалась в дерево. Водитель автомобиля получил несовместимые с жизнью травмы.

Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома

Отмечается, что гражданин не был пристёгнут ремнем безопасности. Предполагается, что водитель был пьян и превысил скорость. Ранее мужчина не раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома