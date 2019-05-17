Прямой эфир

Под Клецком водитель на Citroen врезался в дерево

17 мая 2019 10:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вечером 16 мая в деревне Жиличи Клецкого района погиб водитель иномарки.  

Как сообщает УГАИ УВД Минского облисполкома, 45-летний житель Несвижского района ехал на Citroen C5 в сторону Клецка.  

Под Клецком водитель на Citroen врезался в дерево-1

Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома  

На закруглении дороги машина выскочила за пределы проезжей части, съехала в кювет и врезалась в дерево. Водитель автомобиля получил несовместимые с жизнью травмы.  

Под Клецком водитель на Citroen врезался в дерево-4

Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома  

Отмечается, что гражданин не был пристёгнут ремнем безопасности. Предполагается, что водитель был пьян и превысил скорость. Ранее мужчина не раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.  

Под Клецком водитель на Citroen врезался в дерево-7

Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома  

Проводится проверка.  

Весной 2019 года в Бешенковичах пьяный бесправник съехал в кювет.  

Погибли три человека – подробнее здесь.  

# Авария в Минской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Опубликовано видео с места обнаружения тела убитого сотрудника Могилёвской ГАИ
17 мая 2019 09:22

Опубликовано видео с места обнаружения тела убитого сотрудника Могилёвской ГАИ

В утренний час пик в Могилёве столкнулись 4 машины
17 мая 2019 08:22

В утренний час пик в Могилёве столкнулись 4 машины

В Речице под обследовавшем цех мужчиной проломился пол
17 мая 2019 07:47

В Речице под обследовавшем цех мужчиной проломился пол