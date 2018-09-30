В Борисове пропал 62-летний мужчина с шизофренией

Новости Беларуси. Пропал проживающий в ГУ «Борисовский психоневрологический дом-интернат» Залмонис Юрий Янович.

Как сообщает ПСО «Ангел», 62-летний мужчина по собственному желанию ушёл из учреждения. Его местонахождение неизвестно.

Пропавший родился в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края России. Раньше гражданин проживал в Логойске.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, прямые седые волосы.

В день пропажи мужчина надел светлую матерчатую куртку, спортивные брюки и чёрные туфли. У пропавшего шизофрения.

Если вы владеете какой-либо информацией о мужчине, сообщите об этом по телефонам: 7733, +375 33 6666 856, +375 33 6666 033 или 102.