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В Борисове пропал 62-летний мужчина с шизофренией

30 сентября 2018 08:38
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Новости Беларуси. Пропал проживающий в ГУ «Борисовский психоневрологический дом-интернат» Залмонис Юрий Янович.  

Как сообщает ПСО «Ангел», 62-летний мужчина по собственному желанию ушёл из учреждения. Его местонахождение неизвестно.  

Пропавший родился в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края России. Раньше гражданин проживал в Логойске.  

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, прямые седые волосы.  

В день пропажи мужчина надел светлую матерчатую куртку, спортивные брюки и чёрные туфли. У пропавшего шизофрения.  

Если вы владеете какой-либо информацией о мужчине, сообщите об этом по телефонам: 7733, +375 33 6666 856, +375 33 6666 033 или 102.  

# Пропавшие люди # происшествия # Юрий Залмонис

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