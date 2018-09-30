В ДТП в Пуховичском районе погиб мотоциклист на Honda

Как сообщает УГАИ УВД Миноблисполкома, 33-летний минчанин двигался по трассе Н-9350 на мотоцикле Honda CBR 1100XX.

Новости Беларуси. Днём 28 сентября в Пуховичском районе в ДТП погиб человек.

Возле деревни Зазерье мотоциклист пошёл на обгон Hyundai. Мотоцикл занесло, он перевернулся на дороге и врезался в ехавший навстречу Citroen C5, за рулём которого находился 69-летний уроженец РФ.

Мотоциклист получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте.