В ДТП в Пуховичском районе погиб мотоциклист на Honda

Новости Беларуси. Днём 28 сентября в Пуховичском районе в ДТП погиб человек.
Как сообщает УГАИ УВД Миноблисполкома, 33-летний минчанин двигался по трассе Н-9350 на мотоцикле Honda CBR 1100XX.
Новости Беларуси. Днём 28 сентября в Пуховичском районе в ДТП погиб человек.
Как сообщает УГАИ УВД Миноблисполкома, 33-летний минчанин двигался по трассе Н-9350 на мотоцикле Honda CBR 1100XX.
Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома
Возле деревни Зазерье мотоциклист пошёл на обгон Hyundai. Мотоцикл занесло, он перевернулся на дороге и врезался в ехавший навстречу Citroen C5, за рулём которого находился 69-летний уроженец РФ.
Мотоциклист получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте.
Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома
Все водители были в трезвом состоянии.
Осенью 2018 года в Минске легковушка выехала на встречку и сбила мотоциклиста.
Водитель Yamaha погиб – подробности здесь.