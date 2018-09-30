Минский метрополитен объяснил причину остановки движения поездов 28 сентября

Новости Беларуси. Вечером 28 сентября ненадолго приостановилось движение поездов в столичном метро. Сотрудник метрополитена объяснил причину инцидента.

Как сообщается на сайте Минского метрополитена, в пятницу в 17:53 в поезде сработал вентиль замещения тормозной пневмосистемы. То есть, включились тормоза и поезд не мог сдвинуться с места.

Машинист не смог исправить проблему за 3 минуты, поэтому диспетчер направил к обездвиженному поезду вспомогательный, машинист которого произвёл сцепку с хвостовой частью неисправного состава. В то же время другой машинист решил проблему с тормозной системой и сообщил о готовности продолжить движение, поэтому поезда вновь расцепили.

Когда состав довёз пассажиров до станции «Площадь Ленина», его отправили в электродепо для проверки. Там работники депо вместе с сотрудниками МЧС выяснили причину неисправности. Проблема была в сломавшейся кнопке включения вентиля замещения на блоке №6 пульта управления кабины машиниста. Кнопку заменили, поезд продолжил движение по маршруту.

Уточняется, что пока состав не двигался, включалась приточная вентиляция, чтобы обеспечить пассажиров воздухом.

В метрополитене принесли извинения за доставленные неудобства.

На неделе в столичной подземке на четверть часа остановилось движение поездов.