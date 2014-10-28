В Борисове при возведении торгового центра обрушились строительные конструкции: 4 человека пострадали

Новости Беларуси. В Борисове при возведении торгового центра обрушились строительные конструкции. Есть пострадавшие.

Звонок на горячую линию МЧС поступил в 15:54. ЧП произошло на самом въезде в Борисов. Именно здесь строится здание нового гипермаркета. В МЧС нам рассказали, что в ходе работ обрушилось перекрытие между первым и вторым этажами.

По предварительной версии — не выдержала арматура.

В результате инцидента пострадали 4 человека. Они упали с высоты 8, а то и 10 метров.

С переломами и ссадинами они были доставлены в больницу.

Случайность это или халатность — какие-либо выводы пока делать рано. Причины происшествия выясняются. Сейчас на месте работают следователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.