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В Борисове при возведении торгового центра обрушились строительные конструкции: 4 человека пострадали

28 октября 2014 17:36
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Новости Беларуси. В Борисове при возведении торгового центра обрушились строительные конструкции. Есть пострадавшие.

Звонок на горячую  линию МЧС поступил в 15:54. ЧП произошло на самом въезде в Борисов. Именно здесь строится здание нового гипермаркета. В МЧС нам рассказали, что в ходе работ обрушилось перекрытие между первым и вторым этажами.

По предварительной версии — не выдержала арматура.  

В результате инцидента пострадали 4 человека. Они упали с высоты 8, а то и 10 метров.

С переломами и ссадинами они были доставлены в больницу.

Случайность это или халатность — какие-либо выводы пока делать рано. Причины происшествия выясняются. Сейчас на месте работают следователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# происшествия # Обрушение дома

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