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Ушлые цыгане обманом вывозили россиян работать «за еду» в Беларуси

28 октября 2014 14:57
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Новости Беларуси. В Минском районе задержали группу из 9 цыган по подозрению в похищении граждан России и их последующей незаконной трудовой эксплуатации в Беларуси.  

Пресс-служба МВД Беларуси:
Согласно сведениям оперативников, география деятельности подозреваемых была весьма обширной: от Вологды до Магнитогорска. Под различными предлогами (в основном с использованием значительных доз алкоголя) они доставляли потерпевших в Беларусь. Установлены четверо потерпевших. Условия их проживания можно назвать неприемлемыми, а труд - рабским, так как работали они практически за еду.

Цыгане, угрожая расправой, заставляли россиян продавать «с рук» планшеты.

Легальность происхождения продаваемых гаджетов в настоящее время также устанавливается.

В дальнейшем правоохранителям предстоит выяснить роли в этой истории каждого из задержанных (а среди них граждане России и Беларуси). Все наработки оперативников переданы в подразделение Следственного комитета для дачи правовой оценки.

В прошлом году в Европе была раскрыта крупная сеть по торговле людьми: в результате операции, которая проходила в Испании и Франции, было задержано 75 подозреваемых. Преступная организация занималась переправкой мигрантов из Китая в Европу (в основном в Великобританию) и в Соединенные Штаты. Подробности дела смотрите на видео.

# происшествия # Трудовые отношения

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