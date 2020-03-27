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В Борисове посетитель кафе избил официанта на глазах у дочери

27 марта 2020 10:01
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Новости Беларуси. 23 марта около часа дня в Борисове посетитель кафе избил рюмкой официанта, а затем бросил её в сторону убегавшего юноши. 

Как сообщает МВД Беларуси, 39-летний отец с дочкой зашёл в общепит и помимо еды заказал алкогольный напиток. Оплатив счёт, мужчина ударил официанта стеклянной рюмкой. Работник заведения оттолкнул посетителя и убежал. 

Нападавший бросил рюмку в молодого человека, но промахнулся.  После этого гражданин покинул заведение, а персонал обратился в милицию. 

Изучив записи камер видеонаблюдения, правоохранители проверили ближайшие к кафе школы и установили личность девочки. Затем был найден отец ребёнка. 

Подозреваемый раскаялся в своих действиях и объяснил, что поступил так под влиянием спиртного. Мужчине показалось, что официант был груб. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Отмечается, что в отношении фигуранта завершено расследование угрозы убийством, уголовное дело предстоит рассмотреть в суде. 

 На прошлой неделе в Полоцке мужчина без причины ударил по лицу переходившего дорогу школьника. 

Действия злоумышленника попали на камеру – подробнее здесь

# Хулиганство # происшествия

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