Прямой эфир

Рухнувшую в Заславле трибуну цирка-шапито спроектировал директор. Что ещё известно об уголовном деле

10 июля 2018 20:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Цирковое представление с опасностью для здоровья: трибуна Заславского цирка-шапито, которая рухнула вместе со зрителями прошлой осенью, как выяснилось, была сделана с дефектами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Рухнувшую в Заславле трибуну цирка-шапито спроектировал директор. Что ещё известно об уголовном деле-1

Люди падали, кричали, суетились: подробности ЧП в цирке-шапито в Заславле

Напомним: при рассадке людей перед представлением обрушились конструкции трибуны. Травмы различной степени тяжести получили 6 человек, в том числе дети. Для расследования дела допросили более 100 свидетелей, провели множество экспертиз.

Рухнувшую в Заславле трибуну цирка-шапито спроектировал директор. Что ещё известно об уголовном деле-4

Зрительские трибуны обрушились в цирке в Заславле: кадры с места ЧП

В результате обвинение предъявлено руководителю цирка. Оказалось, что конструкция трибуны была спроектирована им самим. В ней изначально имелись дефекты и отсутствовали элементы безопасной эксплуатации и устойчивости.

Рухнувшую в Заславле трибуну цирка-шапито спроектировал директор. Что ещё известно об уголовном деле-7

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области:
Особо пострадал 12-летний мальчик и жительница Минского района. Согласно заключению судебно-медицинских экспертиз, им причинены менее тяжкие телесные повреждения по признаку расстройства здоровья. По результатам расследования действия руководителя цирка квалифицированы следствием как оказание услуг, заведомо не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжких телесных повреждений.

Рухнувшую в Заславле трибуну цирка-шапито спроектировал директор. Что ещё известно об уголовном деле-10

Впрочем, свою вину обвиняемый не признал. Уголовное дело в скором времени передадут в суд. А для того, чтобы в дальнейшем не допустить таких нарушений, следствие разрабатывает дополнительные требования безопасности на культурно-зрелищных мероприятиях.

# Несчастный случай # происшествия # Татьяна Белоног # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Они словили ребёнка пледом. Очевидцы о том, как спасли 7-летнего ребёнка в Минске
10 июля 2018 18:33

Они словили ребёнка пледом. Очевидцы о том, как спасли 7-летнего ребёнка в Минске

Мать и отец весь день распивали спиртные напитки. Подробности гибели 2-месячного малыша в Бресте
10 июля 2018 17:02

Мать и отец весь день распивали спиртные напитки. Подробности гибели 2-месячного малыша в Бресте

«Он просто высунулся ногами вперед и повис на оконной раме». ЧП с 5-летним мальчиком попало на видео
10 июля 2018 15:49

«Он просто высунулся ногами вперед и повис на оконной раме». ЧП с 5-летним мальчиком попало на видео