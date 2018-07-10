Рухнувшую в Заславле трибуну цирка-шапито спроектировал директор. Что ещё известно об уголовном деле

Новости Беларуси. Цирковое представление с опасностью для здоровья: трибуна Заславского цирка-шапито, которая рухнула вместе со зрителями прошлой осенью, как выяснилось, была сделана с дефектами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Люди падали, кричали, суетились: подробности ЧП в цирке-шапито в Заславле Напомним: при рассадке людей перед представлением обрушились конструкции трибуны. Травмы различной степени тяжести получили 6 человек, в том числе дети. Для расследования дела допросили более 100 свидетелей, провели множество экспертиз.

Зрительские трибуны обрушились в цирке в Заславле: кадры с места ЧП В результате обвинение предъявлено руководителю цирка. Оказалось, что конструкция трибуны была спроектирована им самим. В ней изначально имелись дефекты и отсутствовали элементы безопасной эксплуатации и устойчивости.

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области:

Особо пострадал 12-летний мальчик и жительница Минского района. Согласно заключению судебно-медицинских экспертиз, им причинены менее тяжкие телесные повреждения по признаку расстройства здоровья. По результатам расследования действия руководителя цирка квалифицированы следствием как оказание услуг, заведомо не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжких телесных повреждений.