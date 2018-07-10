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Мать и отец весь день распивали спиртные напитки. Подробности гибели 2-месячного малыша в Бресте

10 июля 2018 17:02
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Новости Беларуси. В Бресте из-за нелепой случайности погиб двухмесячный ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Родители легли спать, положив сына между собой. Через несколько часов малыш уже не подавал признаков жизни. Как стало известно позже, отец и мать ребенка в этот день на протяжении нескольких часов изрядно выпивали.

Мать и отец весь день распивали спиртные напитки. Подробности гибели 2-месячного малыша в Бресте-1

Дмитрий Иванюк, официальный представитель УСК по Брестской области:
В ходе проведения проверки следователями было установлено, что 34-летняя мать и 36-летний отец на протяжении дня выпивали спиртные напитки. После этого примерно в 18 часов они легли спать на диване и положили ребенка между собой. При проведении освидетельствования у отца обнаружено 0,9 промилле алкоголя, у матери – 1,3 промилле.

Мать и отец весь день распивали спиртные напитки. Подробности гибели 2-месячного малыша в Бресте-4

Известно, что погибший ребенок в семье был единственным. Точную причину смерти младенца установит судебно-медицинская экспертиза.

# Гибель детей # происшествия # Дмитрий Иванюк # Фотофакт

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