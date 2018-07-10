Мать и отец весь день распивали спиртные напитки. Подробности гибели 2-месячного малыша в Бресте

Новости Беларуси. В Бресте из-за нелепой случайности погиб двухмесячный ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Родители легли спать, положив сына между собой. Через несколько часов малыш уже не подавал признаков жизни. Как стало известно позже, отец и мать ребенка в этот день на протяжении нескольких часов изрядно выпивали.

Дмитрий Иванюк, официальный представитель УСК по Брестской области:

В ходе проведения проверки следователями было установлено, что 34-летняя мать и 36-летний отец на протяжении дня выпивали спиртные напитки. После этого примерно в 18 часов они легли спать на диване и положили ребенка между собой. При проведении освидетельствования у отца обнаружено 0,9 промилле алкоголя, у матери – 1,3 промилле.