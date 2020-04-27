В Борисове девочка сунула руку между бетонными плитами и застряла

Новости Беларуси. Вечером 26 апреля в Борисове рука девочки застряла в бетонных плитах.

По сведениям МЧС Беларуси, 13-летний ребёнок засунул левую руку в пространство между двумя бетонными коробами, которые были уложены друг на друга. Рука застряла, и несовершеннолетняя не смогла самостоятельно освободить её.

Прибывшие спасатели с использованием специнструмента извлекли руку девочки, затем школьница была доставлена в больницу. У спасённой – ампутация ногтевой фаланги и ушибы. После осмотра и оказания помощи пациентку отпустили домой.

Недавно в Слуцком районе сотрудник ГАИ спас жизнь 11-летней девочке.