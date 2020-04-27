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В Минске Mercedes с нетрезвым водителем за рулём врезался в Renault

27 апреля 2020 06:34
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Новости Беларуси. 26 апреля в Минске нетрезвый водитель иномарки допустил столкновение с другим автомобилем. 

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 59-летний водитель Mercedes двигался по улице Горецкого в сторону улицы Мазурова. В какой-то момент машина выехала на встречную полосу и врезалась в Renault. 

В Минске Mercedes с нетрезвым водителем за рулём врезался в Renault-1

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

В аварии получил травмы пассажир Renault, пострадавший был доставлен в медучреждение. По факту ДТП ведётся проверка. Уточняется, что водитель Mercedes был нетрезв. 

В Минске Mercedes с нетрезвым водителем за рулём врезался в Renault-4

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

Ранее в апреле в Минске произошла авария на Партизанском проспекте.

В результате столкновения двух машин пострадала женщина – подробности здесь

# Авария в Минске # происшествия

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