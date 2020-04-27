В Минске Mercedes с нетрезвым водителем за рулём врезался в Renault

Новости Беларуси. 26 апреля в Минске нетрезвый водитель иномарки допустил столкновение с другим автомобилем. Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 59-летний водитель Mercedes двигался по улице Горецкого в сторону улицы Мазурова. В какой-то момент машина выехала на встречную полосу и врезалась в Renault.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В аварии получил травмы пассажир Renault, пострадавший был доставлен в медучреждение. По факту ДТП ведётся проверка. Уточняется, что водитель Mercedes был нетрезв.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома