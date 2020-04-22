«Спасибо, что не остался равнодушным»‌. В Слуцком районе сотрудник ГАИ спас жизнь 11-летней девочке

Сотрудник ГАИ подошел к гражданам и увидел девочку, которая лежала на земле и не подавала признаков жизни. По фразам местных милиционер понял, что ребенок подавился и не может дышать.

Мужчина увидел, что у подъезда дома скопились жители и о чем-то возбужденно говорили, а некоторые были растеряны и испуганы.

По информации УВД Миноблисполкома, майор милиции Дмитрий Семибратов прибыл на вызов о нарушении правил парковки автомобиля в аг. Гацук 19 апреля.

Дмитрий Семибратов быстро отреагировал –‌ обхватил ребенка сзади в области солнечного сплетения и резко нажал. Из рта девочки выпала пластина для выравнивания зубов и кусочек сдобы. 11-летний ребенок начал дышать и вскоре пришел в себя.

Местные жители начали благодарить инспектора. Он вернулся на место стоянки, чтобы закончить разбирательство.

Решительные и грамотные действия старшего инспектора ДПС Слуцкого РОВД майора милиции Дмитрия Семибратова спасли жизнь ребенку.

О своем поступке инспектор умолчал. О нем стало известно после просмотра записи видеорегистратора. Также в УВД Миноблисполкома написала мама девочки с благодарностью.

Женщина отметила, что всю жизнь будет помнить о том, что мужчина сделал для ее семьи.

«Спасибо ему большое, он хороший человек и достоин занимать эту должность. Дай Бог ему здоровья, успехов в его нелегкой работе. Если бы не он, не могу даже представить, что было бы. Сколько буду жить, столько буду помнить, что он сделал для нас. Таких добрых людей, как он, осталось мало. Спасибо ему, что не остался равнодушным»‌.