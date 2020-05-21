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Разбил окно и забрасывал в дом самодельные взрывпакеты. Подробности зверского нападения в Могилёве

21 мая 2020 17:07
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Новости Беларуси. Настоящий триллер с поджогом, нападением и взрывчаткой. Житель Могилева среди ночи облил горючей жидкостью дверь соседей и совершил поджог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разбил окно и забрасывал в дом самодельные взрывпакеты. Подробности зверского нападения в Могилёве-1

Этим дело не ограничилось. Мужчина разбил окно и стал забрасывать в дом самодельные взрывпакеты. Злоумышленника не остановил даже взрыв одного из них прямо в руках. Проснувшийся 67-летний хозяин попытался остановить разбушевавшегося соседа. 

Разбил окно и забрасывал в дом самодельные взрывпакеты. Подробности зверского нападения в Могилёве-4



Анастасия Лавринович, официальный представитель  УСК по Могилевской области:
Когда хозяин дома вышел во двор и принялся тушить пламя, подозреваемый нанес ему удар ножом. После того, как потерпевший выбил из рук орудие преступления, мужчина достал второй нож, принесенный с собой, и нанес хозяину дома еще один удар. Несмотря на полученные ранения, мужчине удалось оказать нападавшему сопротивление и удерживать его до приезда сотрудников милиции.

Разбил окно и забрасывал в дом самодельные взрывпакеты. Подробности зверского нападения в Могилёве-6



Хозяина дома доставили в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас его жизни ничего не угрожает.  

Разбил окно и забрасывал в дом самодельные взрывпакеты. Подробности зверского нападения в Могилёве-8

В ходе расследования выяснилось, что нападение было тщательно спланировано и подготовлено. Чем вызвана такая агрессия, еще предстоит выяснить следствию – до происшествия никаких конфликтов между соседями не возникало. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух человек.

# Нападение # происшествия # Анастасия Лавринович # Фотофакт

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