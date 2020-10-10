В Червенском районе 12-летний велосипедист попал под колёса Volvo

Новости Беларуси. 9 октября около девяти вечера в Червенском районе под колёсами внедорожника погиб школьник.

Как сообщает МВД Беларуси, Volvo XC90 под управлением 42-летнего водителя двигался по трассе М4. Возле посёлка Смиловичи на пешеходном переходе иномарка наехала на 12-летнего велосипедиста.