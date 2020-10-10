В Червенском районе 12-летний велосипедист попал под колёса Volvo
Новости Беларуси. 9 октября около девяти вечера в Червенском районе под колёсами внедорожника погиб школьник.
Как сообщает МВД Беларуси, Volvo XC90 под управлением 42-летнего водителя двигался по трассе М4. Возле посёлка Смиловичи на пешеходном переходе иномарка наехала на 12-летнего велосипедиста.
Ребёнок получил телесные повреждения и погиб на месте. Предварительно, мальчик и двое его друзей возвращались домой из соседней деревни, на переходе школьник не спешился.
К месту происшествия выезжали сотрудники ГАИ, медики, эксперты и СОГ.
На неделе в Минске произошла авария с участием велосипедистки. Opel сбил женщину на пешеходном переходе – здесь подробности.