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В Червенском районе 12-летний велосипедист попал под колёса Volvo

10 октября 2020 06:30
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Новости Беларуси. 9 октября около девяти вечера в Червенском районе под колёсами внедорожника погиб школьник.

Как сообщает МВД Беларуси, Volvo XC90 под управлением 42-летнего водителя двигался по трассе М4. Возле посёлка Смиловичи на пешеходном переходе иномарка наехала на 12-летнего велосипедиста.

В Червенском районе 12-летний велосипедист попал под колёса Volvo -1

Фото: МВД Беларуси 

Ребёнок получил телесные повреждения и погиб на месте. Предварительно, мальчик и двое его друзей возвращались домой из соседней деревни, на переходе школьник не спешился.

В Червенском районе 12-летний велосипедист попал под колёса Volvo -4

Фото: МВД Беларуси 

К месту происшествия выезжали сотрудники ГАИ, медики, эксперты и СОГ.

В Червенском районе 12-летний велосипедист попал под колёса Volvo -7

Фото: МВД Беларуси 

На неделе в Минске произошла авария с участием велосипедистки. Opel сбил женщину на пешеходном переходе – здесь подробности.

# Авария в Минской области # происшествия

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