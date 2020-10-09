Сказала, что пригласит подругу: в Минске девушка и четверо парней украли у иностранца деньги

Новости Беларуси. Четверо парней и девушка совершили разбойное нападение на иностранца, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Случай произошел в Московском районе. 30-летний иностранец познакомился в социальных сетях с 19-летней минчанкой и пригласил ее домой. Прибывшая гостья сообщила, что в скором времени к ним присоединится подруга.

Однако вместо этого в квартиру проникли четверо парней, которые избили иностранца и похитили иностранную валюту в эквиваленте 780 белорусских рублей. Денежные средства молодые люди разделили между собой, часть отдали девушке. Пострадавший обратился в милицию, преступники задержаны. Они признались, что в обед этого же дня совершили аналогичное преступление.

Александр Гильдюк, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:

Указанные лица были задержаны при силовой поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома, дают признательные показания. В частности, девушка сообщила, что ее знакомые, совершившие указанные преступления, активно с 9 августа участвуют в незаконных массовых мероприятиях. Участвуя в данных акциях, они решили, что можно безнаказанно совершать преступления на территории города Минска и республики, поскольку вся милиция занимается охраной общественного порядка.