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Сказала, что пригласит подругу: в Минске девушка и четверо парней украли у иностранца деньги

09 октября 2020 15:02
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Новости Беларуси. Четверо парней и девушка совершили разбойное нападение на иностранца, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Случай произошел в Московском районе. 30-летний иностранец познакомился в социальных сетях с 19-летней минчанкой и пригласил ее домой. Прибывшая гостья сообщила, что в скором времени к ним присоединится подруга.

Сказала, что пригласит подругу: в Минске девушка и четверо парней украли у иностранца деньги-1

Однако вместо этого в квартиру проникли четверо парней, которые избили иностранца и похитили иностранную валюту в эквиваленте 780 белорусских рублей. Денежные средства молодые люди разделили между собой, часть отдали девушке. Пострадавший обратился в милицию, преступники задержаны. Они признались, что в обед этого же дня совершили аналогичное преступление.

Сказала, что пригласит подругу: в Минске девушка и четверо парней украли у иностранца деньги-4

Александр Гильдюк, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:
Указанные лица были задержаны при силовой поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома, дают признательные показания. В частности, девушка сообщила, что ее знакомые, совершившие указанные преступления, активно с 9 августа участвуют в незаконных массовых мероприятиях. Участвуя в данных акциях, они решили, что можно безнаказанно совершать преступления на территории города Минска и республики, поскольку вся милиция занимается охраной общественного порядка.

Сказала, что пригласит подругу: в Минске девушка и четверо парней украли у иностранца деньги-7

Возраст парней от 15 до 19 лет. Ранее все привлекались как к административной, так и к уголовной ответственности. Сейчас действиям задержанных дается правовая оценка.

# Разбой # происшествия # Александр Гильдюк # Фотофакт

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