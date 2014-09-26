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В Бобруйске задержан грузовик с 3,5 тысячами литров спиртосодержащей жидкости на сумму более 170 млн рублей

26 сентября 2014 07:05
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Новости Беларуси. Крупную партию нелегального спирта изъяли в Бобруйске. На улице Попова оперативники остановили грузовик, в котором находилось почти 3,5 тысячи литров спиртосодержащей жидкости на сумму более 170 миллионов рублей.

За рулем находился житель Калужской области. Документов, подтверждающих легальность ввоза груза на территорию Беларуси, у водителя не оказалось.

Позднее выяснилось: товар, доставленный из Москвы, предназначался для перепродажи – через «торговые точки» в частном секторе. Нелегальный груз конфисковали, а нарушителя оштрафовали на 100 базовых величин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Контрабанда

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