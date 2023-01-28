Новости Беларуси. В Бобруйске задержали людей, причастных к незаконному обороту реквизитов банковских карт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным следствия, 22-летний житель города достаточно долго использовал преступную схему, предложенную ему в качестве подработки в одном из мессенджеров.

Он оформлял банковские пластиковые и виртуальные карты на себя, знакомых и третьих лиц за вознаграждение. После этого реквизиты продавались в интернете неизвестным людям. Понятно, что не из благих побуждений.

Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

В состав организованной им преступной группы входило несколько человек. Их роль заключалась в поиске так называемых дропов. Количество оформленных банковских карт на одного человека достигало 40 штук. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье 222 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Незаконный оборот средств платежа и инструментов». В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия.

Проблема разного рода мошенничества через мессенджеры и с использованием ухищренных способов доступа к банковским счетам не новая. На это обратил внимание министр внутренних дел, общаясь с правоохранителями Витебской области. Подробнее здесь.