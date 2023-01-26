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«Находятся в приюте». СК Беларуси рассказал о семье, в которой родители убили трёхлетнего сына

26 января 2023 13:52
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Новости Беларуси. Шокирующее преступление расследуют в Минской области. Родители убили своего трехлетнего сына, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трагедия произошла в многодетной семье в Слуцке. До прибытия следственно-оперативной группы мальчика пытались спасти врачи скорой помощи. Но безрезультатно. Подробности.

«Находятся в приюте». СК Беларуси рассказал о семье, в которой родители убили трёхлетнего сына-1

Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Действия родителей квалифицированы следствием как убийство заведомо малолетнего. Санкцией прокурора к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Окончательная правовая оценка действиям пары будет дана по результатам расследования. В настоящее время дети – 1 год, 4 года и 13 лет – изъяты из семьи и находятся в приюте под наблюдением специалистов.

Расследование дела продолжается.

«Находятся в приюте». СК Беларуси рассказал о семье, в которой родители убили трёхлетнего сына-4

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# Убийство # происшествия # Александр Суходольский # Фотофакт

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