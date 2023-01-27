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Белорусские пограничники задержали нарушителей с беспилотником

27 января 2023 05:51
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Новости Беларуси. Нарушение государственных рубежей с применением беспилотника пресекли белорусские пограничники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полет зафиксирован вблизи границы с Литвой. Нарушителей задержали быстро.

Белорусские пограничники задержали нарушителей с беспилотником-1

При себе у молодых людей был полный арсенал: пульт управления, антенное устройство и ноутбук. В отношении задержанных начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы и нарушение пограничного режима. В профильном ведомстве напомнили о запрете на использование беспилотников в пограничной зоне. Максимальная сумма штрафа за невыполнение этого требования превышает 18 тысяч рублей.

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# Государственная граница Беларуси # происшествия # Фотофакт

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