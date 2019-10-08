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В Бобруйске во дворе дома Toyota сбила 8-летнюю школьницу

08 октября 2019 14:14
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Новости Беларуси. 7 октября в начале шестого вечера в Бобруйске иномарка наехала на школьницу.

Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, авария случилась на дворовой территории по улице 50 лет ВЛКСМ. Перед ехавшей по дороге Toyota оказалась 8-летняя девочка.

В Бобруйске во дворе дома Toyota сбила 8-летнюю школьницу-1

Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома

Ребёнок переходил проезжую часть слева направо по ходу движения машины. В результате наезда школьница получила закрытый перелом левого бедра и ссадины. Пострадавшая госпитализирована.

На неделе в Жлобине Volkswagen сбил 7-летнего ребёнка.

Мальчик выбежал на дорогу – подробности здесь.

# Авария в Могилевской области # происшествия

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