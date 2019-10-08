В Бобруйске во дворе дома Toyota сбила 8-летнюю школьницу

Новости Беларуси. 7 октября в начале шестого вечера в Бобруйске иномарка наехала на школьницу.

Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, авария случилась на дворовой территории по улице 50 лет ВЛКСМ. Перед ехавшей по дороге Toyota оказалась 8-летняя девочка.