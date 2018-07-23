В Бобруйске в ванной одной из квартир обнаружены тела двух женщин. Подозреваемый задержан

Новости Беларуси. 20 июля в Бобруйске были убиты две женщины. В преступлении подозревается 36-летний местный житель.

Как сообщает отдел информации и связи с общественностью СК, расследованием происшествия будет заниматься центральный аппарат Следственного комитета.

Установлено, что в пятницу подозреваемый вместе с 27-летней и 26-летней гражданками употреблял алкогольные напитки в одном из увеселительных заведений города. Через некоторое время люди решили продолжить общение дома у бобруйчанина.

По сведениям УВД Могилёвского облисполкома, около семи утра правоохранителям позвонила девушка, сказала, что они с подругой закрылись в ванной, и им угрожает опасность. Звонившая назвала адрес, но он оказался неправильным.

Милиционеры начали устанавливать верный адрес, проверялись увеселительные заведения города, изучались записи камер видеонаблюдения. Вскоре стало известно, что две девушки сели в такси с незнакомым мужчиной. Была установлена личность гражданина, им оказался безработный местный житель, который ранее был неоднократно судим.

Подозреваемого задержали. У него в квартире были обнаружены тела двух девушек со следами насильственной смерти. Одной из погибших была звонившая в милицию бобруйчанка.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В течение трёх дней место преступления изучалось следственно-оперативной группой центрального аппарата СК. Был проведён следственный эксперимент с участием фигуранта. Показания проверялись на месте. Назначен ряд судебных экспертиз.

Готовятся материалы для предъявления подозреваемому обвинения. Расследование продолжается, выясняются мотивы совершения преступления и причастность задержанного к иным противоправным действиям.

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