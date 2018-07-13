В Минском районе мужчина до смерти избил женщину из-за потраченных денег

Новости Беларуси. Ночью 12 июля в деревне Королищевичи Минского района было обнаружено тело женщины с телесными повреждениями. В преступлении подозревается мужчина, у которого проживала погибшая.
Как сообщает УСК по Минской области, в четверг в скорую позвонил 57-летний житель Минского района. Гражданин сказал, что его 58-летняя сожительница не подаёт признаков жизни. Медработники выехали на вызов и проинформировали милицию.
Следственно-оперативной группой проведён осмотр места происшествия, зафиксирована обстановка, следы, изъяты вещественные доказательства, опрошены соседи и жители деревни. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 147 УК РБ.
Гражданин задержан по подозрению в совершении преступления. Мужчина работает уборщиком территории местного предприятия.
Подозреваемый рассказал, что женщина несколько лет жила с ним. Накануне случившегося сожительница взяла его деньги и потратила их. Вечером мужчина это обнаружил, начался конфликт, в ходе которого фигурант избил гражданку палкой. От полученных повреждений женщина скончалась.
Проводится ряд экспертиз, расследование продолжается.
Летом 2018 года в Лиде мужчина причинил супруге несовместимые с жизнью травмы.
Ссора возникла на почве материальных трудностей – подробнее здесь.