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В Минском районе мужчина до смерти избил женщину из-за потраченных денег

13 июля 2018 12:51
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Новости Беларуси. Ночью 12 июля в деревне Королищевичи Минского района было обнаружено тело женщины с телесными повреждениями. В преступлении подозревается мужчина, у которого проживала погибшая.  

Как сообщает УСК по Минской области, в четверг в скорую позвонил 57-летний житель Минского района. Гражданин сказал, что его 58-летняя сожительница не подаёт признаков жизни. Медработники выехали на вызов и проинформировали милицию.  

Следственно-оперативной группой проведён осмотр места происшествия, зафиксирована обстановка, следы, изъяты вещественные доказательства, опрошены соседи и жители деревни. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 147 УК РБ.  

Гражданин задержан по подозрению в совершении преступления. Мужчина работает уборщиком территории местного предприятия.  

Подозреваемый рассказал, что женщина несколько лет жила с ним. Накануне случившегося сожительница взяла его деньги и потратила их. Вечером мужчина это обнаружил, начался конфликт, в ходе которого фигурант избил гражданку палкой. От полученных повреждений женщина скончалась.  

Проводится ряд экспертиз, расследование продолжается.  

Летом 2018 года в Лиде мужчина причинил супруге несовместимые с жизнью травмы.  

Ссора возникла на почве материальных трудностей – подробнее здесь.  

# Убийство # происшествия

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