В Бобруйске у безработного жителя нашли тайник с 10,5 тысячами литров алкоголя

Новости Беларуси. Крупная партия алкогольной продукции изъята в Бобруйске. В автомобиле неработающего жителя города правоохранители обнаружили 850 литров спиртосодержащей жидкости, маркированной акцизами Российской Федерации.

При проверке территории частного дома найден специальный тайник глубиной более двух метров, замаскированный тротуарной плиткой. Помещение было доверху заполнено коробками с водкой и спиртом также российского производства.

Всего около 10,5 тысяч литров алкогольной продукции на сумму в 200 тысяч деноминированных рублей.

Андрей Харкевич, начальник первого отдела управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Могилевского облисполкома:

Указанное задержание спиртосодержащей продукции является наиболее крупным в текущем году из произведенных сотрудниками правоохранительных органов Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.