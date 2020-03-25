В Бобруйске три человека скончались в результате употребления наркотического средства

Новости Беларуси. 17 марта в Бобруйске были обнаружены тела трёх человек, которые скончались из-за употребления наркотиков.

По информации Следственного комитета, в одной из квартир города находились 44-летний мужчина и 40-летняя женщина без признаков жизни. Согласно предварительным данным, оба человека отравились метадоном.

Мужчина и женщина состояли на учёте в наркодиспансере в качестве лиц с наркотической зависимостью. Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.328 УК РБ.

В тот же день поступило сообщение о смерти 28-летнего жителя Бобруйска, тело было обнаружено по месту жительства молодого человека. Предварительно, он его смерть тоже наступила из-за отравления метадоном. Проводится проверка.

Несколько недель назад в Беларуси пресекли канал поставки героина на территорию Евросоюза.