Канал поставки героина на территорию Евросоюза пресекли в Беларуси

Новости Беларуси. Канал поставки афганского героина на территорию Евросоюза пресекли в Беларуси. Сотрудники главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД озвучили подробности спецоперации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Высоцкий, начальник отдела ГУНиПТЛ МВД Беларуси:

Вечером 7 февраля были задержаны два иностранных гражданина в возрасте 50 лет, которые намеревались поставить на территорию Европейского Союза, а именно в Германию, партию наркотического средства – героина. В ходе досмотровых мероприятий было обнаружено более 6 килограммов этого наркотика. Преступники прятали наркотик в порогах своего автомобиля. Использование инспекционно-досмотрового комплекса позволило обнаружить это место сокрытия, этот тайник и изъять партию наркотиков.