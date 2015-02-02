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В Бобруйске мужчина взорвал снаряд возле магазина: подробности

02 февраля 2015 11:23
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Новости Беларуси. Ночное ЧП в Бобруйске. У одного из магазинов  подорвался мужчина. Он погиб на месте. По информации Следственного комитета, это похоже на самоподрыв. Возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, взрыв мог произойти от безоболочного снаряда.  Больше никто не пострадал.

Место происшествия было немедленно оцеплено. Других взрывных устройств там не обнаружено.

По словам продавщицы, за несколько минут до трагедии мужчина купил спиртное и фрукты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оксана Соленюк, официальный представитель Следственного комитета РБ по Могилевской области:
Был произведен поквартирный обход ближайших домов.
Установлено, что самоподрыв произвел 59-летний житель Бобруйска, инвалид второй группы.

 

# происшествия # Взрыв # Оксана Соленюк # Следственный комитет Республики Беларусь по Могилевской области

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