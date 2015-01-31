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29-летняя девушка сорвалась с 20-метровой скалы после предложения руки и сердца

31 января 2015 14:39
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Новости Испания. Трагический инцидент произошел на одном из курортов испанского острова Ибица.

Как сообщает The Daily Mail, Димитрина Димитрова, 29-летняя гражданка Болгарии, приехала к своему возлюбленному, который работал на Ибице официантом.

После рабочего дня мужчина пригласил возлюбленную на прогулку.

Когда пара поднялась на скалу, где он и сделал ей предложение, на заветные слова девушка отреагировала очень эмоционально. Она стала прыгать от счастья, в какой-то момент не удержалась и сорвалась со скалы.

В течение нескольких минут после падения девушка еще была жива. Но травмы оказались слишком серьезными.

Читайте также: История, которая своей жестокостью потрясла Беларусь. В Минске трёхлетний ребёнок  погиб после падения с балкона многоэтажки. Трагедия произошла на неделе на улице Одинцова. Очевидцы вызвали скорую, но спасти мальчика не удалось. У следователей, работавших на месте трагедии, сразу возник вопрос: мог ли трёхлетний малыш сам перелезть через вот этот высокий балкон. Ответ напрашивался сам собой: несчастного случая быть не могло... С балкона 12 этажа мальчика, словно игрушку, выбросила родная мать. Подробности – в сюжете.

# происшествия # Фотофакт # Несчастный случай

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