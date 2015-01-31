29-летняя девушка сорвалась с 20-метровой скалы после предложения руки и сердца

Новости Испания. Трагический инцидент произошел на одном из курортов испанского острова Ибица.

Как сообщает The Daily Mail, Димитрина Димитрова, 29-летняя гражданка Болгарии, приехала к своему возлюбленному, который работал на Ибице официантом.

После рабочего дня мужчина пригласил возлюбленную на прогулку.

Когда пара поднялась на скалу, где он и сделал ей предложение, на заветные слова девушка отреагировала очень эмоционально. Она стала прыгать от счастья, в какой-то момент не удержалась и сорвалась со скалы.

В течение нескольких минут после падения девушка еще была жива. Но травмы оказались слишком серьезными.

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