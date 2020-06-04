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В Бобруйске мужчина до смерти избил женщину и вынес её тело во двор

04 июня 2020 09:34
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Новости Беларуси. В Бобруйске местный житель обвиняется в жестоком убийстве женщины.

Как сообщает УСК по Могилёвской области, вечером 2 февраля сотрудникам милиции стало известно, что во дворе дома на ул. Ленина в Бобруйске неизвестный тащит бессознательную женщину.

Прибывшие правоохранители обнаружили тело 41–летней жительницы Бобруйского района возле мусорных баков. По подозрению в убийстве был задержан 45-летний мужчина. Установлено, что с 30 января гражданка находилась дома у обвиняемого, они вместе употребляли алкоголь.

В Бобруйске мужчина до смерти избил женщину и вынес её тело во двор -1

Фото: УСК по Могилёвской области 

Вечером 1 февраля гостья и хозяин квартиры поссорились, мужчина избил женщину, затем они продолжили выпивать, а через какое-то время легли спать. Наутро фигурант заметил, что его гостья не подаёт признаков жизни. В течение дня гражданин продолжал выпивать, а вечером вынес тело женщины во двор. Это заметили соседи, они позвонили в милицию.

Осмотрены квартира обвиняемого и место обнаружения тела, допрошены свидетели и фигурант. Было назначено проведение ряда экспертиз. Судмедэкспертиза показала, что смерть потерпевшей наступила в результате травматического шока, развившегося из-за травмы головы и грудной клетки.

В Бобруйске мужчина до смерти избил женщину и вынес её тело во двор -4

Фото: УСК по Могилёвской области 

Установлено, что мужчина полностью осознавал свои действия и мог руководить ими. Гражданин обвиняется по п. 6 ч. 2 ст. 139 УК РБ. Обвиняемый содержится под стражей. Уголовное дело передано прокурору.

В предыдущем месяце в Жодино было обнаружено тело местной жительницы с колото-резаными ранами.

В убийстве подозревались двое братьев – подробнее здесь.

# Убийство # происшествия

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