В Бобруйске мужчина до смерти избил женщину и вынес её тело во двор

Новости Беларуси. В Бобруйске местный житель обвиняется в жестоком убийстве женщины. Как сообщает УСК по Могилёвской области, вечером 2 февраля сотрудникам милиции стало известно, что во дворе дома на ул. Ленина в Бобруйске неизвестный тащит бессознательную женщину. Прибывшие правоохранители обнаружили тело 41–летней жительницы Бобруйского района возле мусорных баков. По подозрению в убийстве был задержан 45-летний мужчина. Установлено, что с 30 января гражданка находилась дома у обвиняемого, они вместе употребляли алкоголь.

Фото: УСК по Могилёвской области

Вечером 1 февраля гостья и хозяин квартиры поссорились, мужчина избил женщину, затем они продолжили выпивать, а через какое-то время легли спать. Наутро фигурант заметил, что его гостья не подаёт признаков жизни. В течение дня гражданин продолжал выпивать, а вечером вынес тело женщины во двор. Это заметили соседи, они позвонили в милицию. Осмотрены квартира обвиняемого и место обнаружения тела, допрошены свидетели и фигурант. Было назначено проведение ряда экспертиз. Судмедэкспертиза показала, что смерть потерпевшей наступила в результате травматического шока, развившегося из-за травмы головы и грудной клетки.

Фото: УСК по Могилёвской области