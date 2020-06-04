В Гродно местный житель стрелял в лифтёров из страйкбольного оружия

Новости Беларуси. 1 июня примерно в три часа дня в Гродно местный житель обстрелял лифтёров из страйкбольного оружия.

По информации УВД Гродненского облисполкома, двое работников лифтовой службы поднимались на верхний этаж дома для проведения ремонтных работ. Проходя по общему балкону на двенадцатом этаже, мужчины услышали хлопки, удары по стенам и почувствовали многочисленные удары по одежде.

Лифтёры заметили, что из окна кто-то стреляет в них из предмета, похожего на автомат. Граждане направились к квартире «стрелка». Нападавший начал угрожать, затем приоткрыл дверь и несколько раз выстрелил. Далее произошёл громкий хлопок и площадку заволокло дымом.