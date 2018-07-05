Двое минчан заблудились в лесу в деревне Заболотье

Новости Беларуси. Не вернулись к дому. В службу спасения позвонила пенсионерка и сообщила, что они с мужем заблудились в лесу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Не вернулись к дому. В службу спасения позвонила пенсионерка и сообщила, что они с мужем заблудились в лесу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Жители столицы приехали в деревню Заболотье Минского района, чтобы насобирать ягод еще утром, а потом не смогли самостоятельно найти дорогу к дому. На помощь им пришли сотрудники МЧС.