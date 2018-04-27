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«Женщины закричали, потом удар»: очевидцы о том, как в Минске троллейбус врезался в столб

27 апреля 2018 20:20
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Новости Беларуси. Авария в центре Минска, свидетелем которой стала наша съемочная группа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Женщины закричали, потом удар»: очевидцы о том, как в Минске троллейбус врезался в столб-1

Около половины двенадцатого на пересечении Коммунистической и Куйбышева троллейбус 29-го маршрута с пассажирами выехал за пределы проезжей части и врезался в фонарный столб. Пострадали 10 человек, двое доставлены в больницу.

«Женщины закричали, потом удар»: очевидцы о том, как в Минске троллейбус врезался в столб-4

Очевидцы:
Троллейбус повернул немножко на тротуар. Женщины закричали, слышно, потом удар в столб. Я полетел вперед. Все начали друг другу помогать.

«Женщины закричали, потом удар»: очевидцы о том, как в Минске троллейбус врезался в столб-7

В движении троллейбус наезжает на бордюр. Начинается тряска, и тут впереди столб. Все. Удар.

«Женщины закричали, потом удар»: очевидцы о том, как в Минске троллейбус врезался в столб-10

Сейчас выясняются детали случившегося, проводится проверка, опрашиваются очевидцы. Предварительная версия происшествия – техническая неисправность троллейбуса.

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт

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