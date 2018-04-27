«Женщины закричали, потом удар»: очевидцы о том, как в Минске троллейбус врезался в столб

Новости Беларуси. Авария в центре Минска, свидетелем которой стала наша съемочная группа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Около половины двенадцатого на пересечении Коммунистической и Куйбышева троллейбус 29-го маршрута с пассажирами выехал за пределы проезжей части и врезался в фонарный столб. Пострадали 10 человек, двое доставлены в больницу.

Очевидцы:

Троллейбус повернул немножко на тротуар. Женщины закричали, слышно, потом удар в столб. Я полетел вперед. Все начали друг другу помогать.

В движении троллейбус наезжает на бордюр. Начинается тряска, и тут впереди столб. Все. Удар.