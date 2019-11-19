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В Бешенковичском районе грузовик Renault съехал в кювет

19 ноября 2019 06:54
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Новости Беларуси. 18 ноября около семи вечера неподалёку от деревни Фролковичи Бешенковичского района грузовик съехал в кювет. 

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, за рулём Renault Midlum находился 29-летний мужчина. В результате аварии он получил травмы и был госпитализирован. 

В Бешенковичском районе грузовик Renault съехал в кювет-1

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома 

В транспортном средстве также находился 18-летний пассажир, он не пострадал. 

По факту происшествия ведётся проверка. 

Несколькими днями ранее в Хотимском районе в кювет съехала Mazda, в которой находились молодые люди.

Один человек погиб – подробности здесь

# Авария в Витебской области # происшествия

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