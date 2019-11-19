В Бешенковичском районе грузовик Renault съехал в кювет

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, за рулём Renault Midlum находился 29-летний мужчина. В результате аварии он получил травмы и был госпитализирован.

Новости Беларуси. 18 ноября около семи вечера неподалёку от деревни Фролковичи Бешенковичского района грузовик съехал в кювет.

В транспортном средстве также находился 18-летний пассажир, он не пострадал.

По факту происшествия ведётся проверка.

Несколькими днями ранее в Хотимском районе в кювет съехала Mazda, в которой находились молодые люди.